- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

23.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:08

- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.

- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ

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