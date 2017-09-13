Hakkari'de 703 kilo 560 gram toz esrar ele geçirildi



HAKKARİ - Hakkari'de şüphe üzerine durduran bir araçta 703 kilo 560 gram toz esrar maddesi ile 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün gece saat 23.50 sıralarında Hakkari'den Van istikametine seyir halinde olan bir aracın şüphe üzerine durdurulduğu ifade edilen açıklamada, "Araçta yapılan aramada 703 kilo 560 gram toz esrar maddesi, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.