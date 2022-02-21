Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

AA, Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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