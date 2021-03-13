Hakkari Valisi Akbıyık: 7 ton asetik anhidrit ele geçirilmesi, terör örgütüne vurulmuş darbedir

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 ton eroin üretimine yetecek 7 ton 420 litre asetik anhidrit ele geçirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri uyuşturucudur. Bu, terör örgütüne vurulmuş darbedir" dedi.

PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10-11 Mart'ta Yüksekova'nın Dilektaşı ve Akpınar köyü kırsalında 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçiren jandarma ekiplerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü de dün başarılı operasyona imza attı. Terör örgütünün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan takipler sonucu Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Depoya yapılan baskında, narkotik köpeği 'Tipi' ile 4 ton eroin üretimine yetecek 7 ton 420 litre asetik anhidrit ele geçirildi.

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda ele geçirilenleri, sosyal medya hesabından "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet" notuyla paylaştı.VALİ AKBIYIK: SON TERÖRİST KALMAYANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEKYüksekova'da ele geçirilen asetik anhidrit Emniyet Müdürlüğü önünde sergilenirken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ile birlikte açıklama yaptı. Vali Akbıyık, teröristlerin önemli finans kaynağı uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirtip, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi dün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde daha önceden takiplerini yaptıkları 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirdiler. Hakikaten bu bizim için çok önemli. Çünkü terör örgütünün en büyük finansman kaynaklarından birisi uyuşturucudur. Terör örgütüne vurulmuş bir darbedir. Önceki gün de il jandarma ekiplerimiz yarım ton civarında eroin ve metamfetamin ele geçirdi. 2021 yılında şu ana kadar toplam 1 ton 381 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirildi. Dün yakaladığımız ise 4 ton eroin maddesi yapacak miktarda. Terörle mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, İçişleri Bakanı'mızın koordinasyonunda talimatları ile tüm birimlerimiz ile jandarma ve emniyetimizle devam ediyor. Son terörist kalmayana kadar devletimizin içeride ve dışarıda mücadelesi devam edecektir. Terörün en büyük destekçisi, en büyük finans kaynağı eroin maddesi, insan kaçakçılığı; ilimizin sınır olması nedeniyle maalesef bu tür girişler olabiliyor. Ama biz mücadelemizle önlüyoruz. Çocuklarımızın, insanlarımızın zehirlenmesini engellemiş oluyoruz. İnşallah Hakkari'den Yüksekova'dan uyuşturucu geçemeyecek."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı