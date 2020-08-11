Hakkari'de 7 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de düzenlenen operasyonda, tablo ve bavul içerisine gizlenmiş 7 kilo 800 gram uyuşturucu bulundu.
11.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:18
Hakkari'de düzenlenen operasyonda, tablo ve bavul içerisine gizlenmiş 7 kilo 800 gram uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal paylaşım sitesinden yapılan bilgilendirmede, il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda tablo içerisine zulalanmış 4 kilo 700 gram afyon sakızı ile bavul içerisine zulalanmış 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 3 şüpheli hakkında gerekli adli tahkikata başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA