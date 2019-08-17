Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

17.08.2019 10:21

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma özel harekat ve komando birlikleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin, sözde Avaşin Basyan Çarcela grubu olduğu ve son 1 yıl içerisinde; Davulcu Tepe Üs Bölgesi'ne füze atılması ve taciz eylemleri, Yüksekova ilçesi Yeşildere Bölgesi'nde Güvenlik Korucu noktasına saldırı, Dağlıca Yüksekova arasında düzenlenen askeri konvoya saldırı eylemleri ile son olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde Düz Tepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptığı tespit edilmiştir."

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA