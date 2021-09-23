İçişleri Bakanı Soylu: 'Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekor daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum. - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu: Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz.

İçişleri Bakanı Soylu: Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunu '566 kilo ele geçirildi, evlatlarımızın yok olmasına izin vermeyiz' sözleriyle duyurdu

Bakan Soylu, Hakkari'deki uyuşturucu operasyonunu "566 kilo ele geçirildi, evlatlarımızın yok olmasına izin vermeyiz" sözleriyle duyurdu

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Haber: İçişleri Bakanı Soylu: 'Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. - Haberler
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