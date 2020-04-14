Hakkari'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Hakkari'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

14.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:02
Hakkari'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda 54 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 41 kilo 600 gram eroin ve bir araçta ise 12 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlarla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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