Hakkari'de 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

08.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:04
Hakkari'de 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 54 kilo 400 gram eroin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 54 kilo 400 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Yüksekova ilçesinde dün, polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına gizlenmiş 54 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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