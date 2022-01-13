Hakkari'de bir araçta 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de bir araçta 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de bir araçta 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 53 kilo 200 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 53 kilo 200 gram eroin bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede bir araçta ekiplerce yapılan aramada iki çuval içinde 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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