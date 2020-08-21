Hakkari'de 52 büyükbaş hayvan telef oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyünde bir ahırda birkaç kişiye ait olduğu belirtilen 52 büyükbaş hayvan telef oldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye geldi.

Veteriner ekiplerin yaptığı incelemenin ardından hayvanların ahırda havasızlıktan telef olduğu belirlendi.

Telef olan hayvanlar iş makineleriyle boş bir araziye gömüldü.

Kaynak: AA