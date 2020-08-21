Hakkari'de 52 büyükbaş hayvan telef oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 büyükbaş hayvan telef oldu.
21.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyünde bir ahırda birkaç kişiye ait olduğu belirtilen 52 büyükbaş hayvan telef oldu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye geldi.
Veteriner ekiplerin yaptığı incelemenin ardından hayvanların ahırda havasızlıktan telef olduğu belirlendi.
Telef olan hayvanlar iş makineleriyle boş bir araziye gömüldü.
Kaynak: AA