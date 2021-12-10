Hakkari'de 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 515 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamında, Yüksekova'nın Yukarı Güveç mezrasında araziye gömülü çuvallarda, 1009 parça halinde 515 kilo 800 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

 EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 900 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title