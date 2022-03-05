Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı, Feyzullah Taş - Yerel
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Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 7 köy, 26 mezra, Yüksekova'da 6 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 5 köy, 16 mezra yolu olmak üzere 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde mahsur kalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Yerel

Hakkari, kar, Yerel, Haberler

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