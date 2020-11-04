Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)
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Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)

04.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:56
Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)

İŞÇİLERE SALDIRAN GRUPTAN OLDUĞU SAPTANDI Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin, Derecik ilçesi kırsalında yol yapım işçilerine saldıran teröristler olduğunu açıkladı.

İŞÇİLERE SALDIRAN GRUPTAN OLDUĞU SAPTANDI  

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de etkisiz hale getirilen 5 teröristin, Derecik ilçesi kırsalında yol yapım işçilerine saldıran teröristler olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız sürüyor."

Haber: ANKARA,


Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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