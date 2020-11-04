Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDUMSB'den yapılan ikinci açıklamada, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.