Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

04.11.2020 20:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:29
Hakkari'de, 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDUMSB'den yapılan ikinci açıklamada, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 5 OLDU

MSB'den yapılan ikinci açıklamada, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu" denildi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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