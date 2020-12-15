Hakkari'de 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

15.12.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:44
Hakkari'de 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde bir otomobilde yaptığı aramada, 16 pet şişe içerisinde yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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