Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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İtfaiye, Hakkari, Yerel

Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın Hakkari'deki 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

13.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:38
Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

HAKKARİ - Hakkari'deki 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ve TOMA araçlarının müdahale ettiği yangın söndürülürken, büyük hasar meydana geldi.

Halife Devriş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Hemen harekete geçen Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alarak her türlü ihtimale karşı TOMA aracını da olay yerine sevk etti. Olay yerine kısa sürede gelen Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de toplumsal olaylarda kullanılan TOMA aracının desteğiyle yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonun yakınındaki yangın için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, ekipler ise çalışmaları sırasında sosyal mesafeye dikkat ettiler.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Kaynak: İHA

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