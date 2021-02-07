Hakkari'de 5 ayrı hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Hakkari'de 5 ayrı hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

07.02.2021 23:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:01
Hakkari'de 5 ayrı hırsızlık suçuyla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 5 ayrı hırsızlık suçuyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 5 ayrı hırsızlık suçuyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ocak ayındaki 5 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Çalıntı malzemeleri satın aldıkları belirlenen 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Çalınan para ve malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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