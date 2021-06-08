Hakkari'de 49 kilo esrar ele geçirildi
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Hakkari'de 49 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari'de 49 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda beton blokların arkasına gizlenmiş 2 adet çuval içerisinde 49 kilo 918 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda beton blokların arkasına gizlenmiş 2 adet çuval içerisinde 49 kilo 918 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Dereiçi mezrası yol kenarında bulunan beton blokların arkasına gizlenmiş 2 adet çuval içerisinde 49 kilo 918 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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