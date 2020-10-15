Yüksekova'da 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi
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Yüksekova'da 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi

15.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:21
Yüksekova'da 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli yapılan operasyonda 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli yapılan operasyonda 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Aşağı Ölçek, Yukarı Ölçek ve Değerli köyleri kırsal alanlarında yapılan yakın hava destekli operasyon neticesinde, bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araç içerisinde yapılan aramada 100 paket halinde toplamda 49 kilo 936 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sayim Harmancı

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