Hakkari'de 47 aileye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Hakkari'de Valilik ile Tarım ve Orman İl Mürlüğü tarafından Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 27 aileye 540 koyun 27 koç, 20 aileye ise 400 keçi ile 20 teke dağıtıldı.

Ailelere, küçükbaş hayvan dağıtımı, kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan çiftlik mevkiinde yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'deki en önemli problemin işsizlik ve ekonomi olduğunu söyledi. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için de Valilik, İl özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başta hayvancılık olmak üzere meyvecilik ve çeşitli tarım alanları ile turizim konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu

Bizim bu yıl İl Özel İdaresinden ayırdığımız destekleme payı 1,5 Milyonu geçti. Merkezde küçükbaş hayvan, Şemdinli, Derecik'te arıcılık, Yüksekova'da mandacılık ve aspir bitkisini destekliyoruz. Yüksekova'da ekilebilir aspir alanı da 15 bin dekara çıktı. Yine Çukurca'da seracılık ile tahin üretimi konusunda desteklerimiz var. Amacımız, Hakkari'de insanımızın bütçesine katkı sunarken, işsizliği bitirip, hayvancılığı de eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Turizim konusundada Hakkari'ni yüksek bir potansiyeli var. Dağları, kayak merkezini, gölleri turizme açmak istiyoruz. Hakkari'ye ekonomik bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız almış oldukları hayvanlar için de 2 yıla kadar ödeme yapmayacaklar, 2 yılın ardından ise faizsiz üç eşit taksitle ödemelerini yapacaklar. Tabi yine başka bir amacımız da örnek işletmeler oluşturmak. İnşallah amacımıza ve hedeflerimize ulaşırız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun.

Yapılan konuşmalardan sonra da Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında 27 aileye 540 koyun 27 koç, 20 aileye ise 400 keçi ile 20 teke dağıtıldı. Programan sonunda ise Vali Akbıyık'a, çiftçi birlikleri tarafından keçi tiftiğinden yapılmış ve üzerinde ismi yazılı olan el dokuması kilim hediye edildi.

Kaynak: DHA