Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

22.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:40
Hakkari'de 44 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

'de kar yağışı nedeniyle kapalı olan 44 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 2 köy ve 5 mezra, ilçesinde 7 köy ve 30 mezra olmak üzere 44 yerleşim yerinin ulaşama kapandığı belirtildi. Kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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