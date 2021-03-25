Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden batı illerine sevkiyat yapmakta olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden batı illerine sevkiyat yapmakta olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesi Aşağıölçek köyünde yapılan aramada, batı illerine sevkiyat halinde olan bir araçta zulalanmış vaziyette toplam 401 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:42:35. #1.14#
title