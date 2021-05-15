Hakkari'de 40 yıl sonra köylerine dönen vatandaşlar çifte bayram yaşadı
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Hakkari'de 40 yıl sonra köylerine dönen vatandaşlar çifte bayram yaşadı

Hakkari'de 40 yıl sonra köylerine dönen vatandaşlar çifte bayram yaşadı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de yıllar önce çeşitli nedenlerle göç ettikleri köylerine dönen vatandaşlar, tarlalarını ekmeye ve hayvancılık yapmaya başladı.

Hakkari'de yıllar önce çeşitli nedenlerle göç ettikleri köylerine dönen vatandaşlar, tarlalarını ekmeye ve hayvancılık yapmaya başladı.

Farklı nedenlerden dolayı yaklaşık 40 yıl önce Konak köyü Aydınlı Mezrası'ndan kent merkezine göç eden vatandaşlar, dönmek istedikleri köylerinde üretim yapacak koşulların sağlanması için İl Özel İdaresinden destek istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, zorlu arazi koşullarında günlerce süren çalışma sonucu köy yolunu yaptı, kanallar açarak köye su ulaştırılmasını sağladı.

Yıllar sonra doğdukları topraklara kavuşmanın sevincini yaşayan köylüler, kendi arazilerini ekerek sebze ve meyve üretmeye başladı.

Köylülerden Cihan Ağacanoğlu, gazetecilere, Valiliğin katkıları sayesinde köylerine döndükleri için çifte bayram yaşadıklarını söyledi.

Köylerinde 2 bin ceviz ağacının olduğunu anlatan Ağacanoğlu, şöyle konuştu:

"Akrabalarımız salgından dolayı gelemedi. Arazileri ekip, biçmek ve sulamak için geldik. 40 yıldır bir türlü buraya gelemedik. Hem içme hem de sulama suyumuz yoktu. İl Özel İdaresi yardımcı oldu. Yolu yaptılar, sulama suyunu getirdiler, içme suyunu da köyün yakınına kadar ulaştırdılar. Kısa bir mesafe kaldı, onu da tamamlayacağız. Evlerimizin hapsi yıkılmış. Yeni evler yapmayı düşünüyoruz."

Şeyhmuz Mavigöz ise köyün toprağının çok verimli olduğunu anlatarak, "Allah razı olsun Sayın Valimiz yardımcı oldu. Bizim için iş makineleri gönderdiler. Sulama suyunu getirdik, tarlalarımızı ektik. Ben bu köyde doğdum. Buraya yerleşip üretim yapmayı düşünüyorum. Çok sevinçliyiz. Köylülerin çoğu geliyor. Biz de izin alarak köyümüze geldik. İleride ailemizi de getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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