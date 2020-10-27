Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

27.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:58
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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