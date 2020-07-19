Hakkari'de 4 mevsim bir arada Hakkari'de 4 mevsim bir aradaTURKİYE'nin bir çok yerinde hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken, Hakkarililer ise 4 mevsimi bir arada yaşıyor.

Hakkari'de 4 mevsim bir arada

TURKİYE'nin bir çok yerinde hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltırken, Hakkarililer ise 4 mevsimi bir arada yaşıyor. 3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan doğaseverler, Seyithan Gölü'nün serin sularında yüzerken, aynı zamanda gölün donmuş bölümlerinde kayak yaptı.

Hakkari'ye 20 kilometre uzaklıktaki yaylanın bir tarafında karlı dağlar, bir tarafında da geniş alanlara yayılan rengarenk çiçekler görsel şölen sunarken, aynı zamanda 4 mevsimi birden yaşatıyor. 3 bin 700 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıkan 5 arkadaş, yeşilin bin bir tonunu barındıran rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çekerken, kısmen kar kütlelerinin bulunduğu buz gibi Seyithan Gölü'nde yüzerek serinlemeye çalıştı. Doğasever Emin Noyan, gölün içerisinde donan buz kütlelerinin üzerinde ise kayak yaptı. Doğaseverler, daha sonra bellerine bağladıkları ip yardımıyla gölün içerisinde donan kar kütlesi üzerinde yüzdü.

Göl'ün kenarında açan kar çiçekleri özellikle gün batımında seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kaynak: DHA