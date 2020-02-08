Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hakkari'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

08.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:43
Hakkari'de 4 kişilik aile karbonmonoksit gazından zehirlendi

'de sobadan sızan gazdan etkilenen 2'si çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.


Bay köyünde ikamet eden ve evlerini ısıtmak için sobayı yakan Çiftçi ailesi, daha sonra uyudu. Sabah saatlerinde nefes almakta güçlük çeken baba H. Cebrail Çiftçi, zor da olsa yatağından kalktı. Baba Çiftçi, çocuklarına ve eşine ilk etapta ayran içirdikten sonra komşulardan yardım istedi.


Hakkari Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan aile fertleri, korbonmonoksit gazından zehirlendikleri teşhisiyle tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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