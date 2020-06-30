Hakkari'de 4 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 4 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de 4 kilogram eroin ele geçirildi
30.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kilogram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda bir şüphelinin üzerinde 4 kilogram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.

Ayrıca, kent genelinde 23 ve 24 Haziran'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda gümrük kaçağı 14 bin 190 paket sigara ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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