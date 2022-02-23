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Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari kırsalında uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında uyuşturucu ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.02.2022 günü ilimiz Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4.059 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir "denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Derecik, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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