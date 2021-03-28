Hakkari'de 36 yerleşim yolu ulaşıma açıldı

Hakkari il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 36 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 36 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Önceki gün kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşıma kapanan 8 köy, 28 mezra yolu il özel idaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yerleşim yollarının ulaşıma açılması ile birlikte üst bölgelerde de yol genişletme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı