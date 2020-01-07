Hakkari'de 359 kilogram esrar ele geçirildi
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Hakkari'de 359 kilogram esrar ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 359 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

07.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:58
Hakkari'de 359 kilogram esrar ele geçirildi

'nin ilçesinde 359 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 5 Ocak'ta Yüksekova-Esendere kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 359 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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