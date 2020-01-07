Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi
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Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:07

'de 359 kilo esrar ele geçirildi

HAKKARİ'nin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 359 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi
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