Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi
Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildiHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar ele geçirdildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 359 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.