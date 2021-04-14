Hakkari'de 35 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de 35 kilogram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de 35 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Kale Deresi mevkisinde dün yapılan aramada çuval içinde paket halinde 35 kilogram eroin bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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