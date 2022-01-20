Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de yüzlerce köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il merkezi ve ilçelerinde 109 köy ve 237 mezra yolu olmak üzere toplam 346 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirttiler.

Kapanan yolların yeniden açılması için karla mücadele ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

(Feyzullah Taş-İHA)

Hakkari'de 346 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hakkari, kar, Güncel, Haber

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