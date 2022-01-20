Hakkari'de 346 yerleşim yerine ulaşım yok

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla 109 köy ile 237 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yollarını açmak için 118 araç ve 150 kişilik personel ile çalışma başlattı. Ekipler, bölgede etkili olan tipide zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kırsal mahallelerde kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaşırken, birçok araç da kara gömüldü.