Hakkari'de 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 34 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Hakkari-Van kara yolundaki Yeniköprü yakınında durdurulan kamyonette arama yapan ekipler, 34 kilo 800 gram eroin buldu.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı