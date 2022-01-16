Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkisini artıran kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre sabah saatleri itibarıyla merkeze bağlı 22 köy ve 60 mezra, Yüksekova ilçesine bağlı 58 köy ve 76 mezra, Şemdinli'ye bağlı 18 köy ve 68 mezra, Çukurca'ya bağlı 18 köy ve 14 mezra, Derecik'te ise 3 köy ve 1 mezranın yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi'ne bağlı 142 personel ve 118 araçla kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, zaman zaman tipinin de etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde güçlükle ilerliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Şemdinli-Derecik kara yolu, Yüksekova- Şemdinli kara yolunun 20-50 kilometreleri ile Dağlıca kara yolunun 22-54'üncü kilometreleri arasının yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.


- Hakkari
Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de 338 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

 5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

 Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

HAKKARİ'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 338 yerleşim biriminin yolu, ulaşıma kapandı.

title