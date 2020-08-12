Hakkari'de 325 kişi istihdam edilecek Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 325 kişi istihdam edilecek.

Hakkari'de Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 325 kişi istihdam edilecek.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi, ilçe ve beldelerdeki okullarda çalıştırılmak üzere 325 kişinin işe alınacağı belirtildi.

Bugün başlayan başvuruların 16 Ağustos'ta sona ereceği aktarılan açıklamada, işe alınacakların noter kurası ile belirleneceği vurgulandı.

Kaynak: AA