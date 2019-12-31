Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı

Hakkari'de yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kapanan 311 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

31.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:02
Hakkari'de 311 yerleşim yolu yeniden ulaşıma açıldı

'de yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucu kapanan 311 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları il özel idaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşıma açıldı. Hakkari genelinde kapanan 311 yerleşim yerinin yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından 65 iş makinesi ve 120 personelle yapılan gece-gündüzlü çalışmalar soncunda yeniden ulaşıma açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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