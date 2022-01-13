HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

HAKKARİ Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 8 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi, belde yolları başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüyor.