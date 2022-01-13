Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı - Haberler
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Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadıHAKKARİ Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

HAKKARİ Hakkari'de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı 8 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi karla mücadele ekibi, belde yolları başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

Hakkari'de 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapadı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Son Dakika Haberleri

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