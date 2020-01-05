Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşma kapandı
Haberler » Güncel » Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşma kapandı - Haber

Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşma kapandı

Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşıma kapandı.

05.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:34
Hakkari'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşma kapandı

'de 30 köy ve 91 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla birlikte il merkezine bağlı 13 köy ve 23 mezra, ilçesinde 17 köy ve 67 mezra ve ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari Valiliği, kapanan 30 köy ve 91 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler