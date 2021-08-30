Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yılı törenle kutlandı.

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yılı törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Valilik, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Üsteğmen Samet Güven'in, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmayla devam etti. Program Vali İdris Akbıyık'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - HAKKARİ

Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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