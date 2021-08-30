Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Ahmet Öngel sahne aldı.

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde Ahmet Öngel sahne aldı.

Valilik önünde düzenlenen konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından sanatçı Ahmet Öngel sahneye çıktı. Konser sonunda kanaat önderi Hasan Özdemir, sanatçıya yöre kültürünü yansıtan bir kilim hediye ederek, verdiği konserden dolayı kendisine teşekkür etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zafer Bayramı'nın önemine değinerek, katılımcıların bayramını kutladı. Her zaman mazlum milletlerin yanında olacaklarını, Türk milleti ve devletinden bekledikleri ümidi boşa çıkarmayacaklarını ifade eden Vali Akbıyık, "Vatanımızın her karış toprağı şehit kanıyla dolu. En çok şehidi de Hakkari'de vermişiz. 3 bin 270 civarı şehidimiz var. Bunun 710 civarı Hakkarili, 2 bin 500 civarı da asker, polis, jandarma. Türkiye en zor zamanlarında yedi düvele karşı Meydan Muharebelerini, Sakarya Savaşlarını, Büyük Taaruzları kazandı. Düşmanı bu topraklardın attı" dedi.

Program Vali Akbıyık'ın sanatçı Ahmet Öngel'e hediye vermesinin ardından sona erdi. - HAKKARİ

Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Şarkıcı Kıraç, konserde sahneye çıkarken yere kapaklandı
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Cristiano Erol Bulut Mesut Özil Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sanatçı Ahmet Öngel'den Zafer Bayramı konseri - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 23:04:40. #1.15#

title