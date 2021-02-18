Hakkari'de 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu yapımında kullanılan 3 ton 300 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 16 Şubat'ta Yüksekova ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, dorse kısmına gizlenmiş, uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton 300 litre asit anhidrit bulundu.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı