Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

02.10.2019 00:10
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleşirilen operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 3'e yükseldi.

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA
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