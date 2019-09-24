Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
24.09.2019 16:48
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA