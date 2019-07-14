Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi

Kaynak: DHA

- Ankara