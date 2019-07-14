Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
HAKKARİ'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
HAKKARİ'de düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi
- Ankara
Kaynak: DHA
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