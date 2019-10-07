Hakkari'de 3 pkk'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.10.2019 14:44
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA