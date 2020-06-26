Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: İHA