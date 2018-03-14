Hakkari'de 3 Kilo 60 Gram Eroin Ele Geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir evde, 3 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"13 Mart'ta Yüksekova ilçesinde ikamet eden bir şahsın evinde narkotik detektör köpeği ile yapılan aramada, mutfakta bulunan fırının içine gizlenmiş vaziyette 3 kilo 60 gram eroin ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."